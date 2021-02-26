كتائب حزب الله العراق: طائرات العدوان انطلقت من قاعدة اماراتية

2021/02/26 | 21:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتائب حزب الله العراق انه حذر مسبقا من مؤامرة تقودها بعض الاطراف المدعومة صهيونيا وسعوديا، وان طائرات العدوان الاميركي انطلقت من قاعدة الظفرة ا...

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