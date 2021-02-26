2021/02/26 | 21:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة الداخلية، الجمعة، تبادلها أي معلومات استخبارية مع التحالف الدولي تتعلق بالضربة الجوية في شرق سوريا.وذكرت الوزارة في بيان، إنها تود أن توضح “وفي إطار التصريحات والبيانات المتعلقة بتبادل معلومات استخبارية مع قوات التحالف الدولي بخصوص ضربة جوية نفذت في الأراضي السورية بان آليات التعاون مع التحالف الدولي تنحصر في تطوير قدرات ومهارات القوات الأمنية في مجال العمل الشرطوي وبما يعزز قابليات قوات الوزارة في تعزيز الأمن الداخلي ومحاربة الجريمة وتحقيق السلم المجتمعي”.وأضافت “بناء عليه فلم يتم تبادل اي معلومات استخبارية من قبل أجهزة الوزارة المختصة وقوات التحالف الدولي ومهما كان حجمها تتعلق بالضربة الجوية المشار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تصدر بياناً حول تبادل معلومات تتعلق بقصف مواقع عسكرية في سوريا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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