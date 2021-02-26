مقتطفات من تقرير الاستخبارات الأميركية: ولي العهد السعودي إجاز

2021/02/26 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل إعلام أميركية ودولية، الجمعة، مقتطفات من تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

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