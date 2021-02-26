نائب كردي يتعرض لطعنات بالسكين في الراس والبطن ضمن السليمانية

2021/02/26 | 21:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تعرض عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير غالب محمد مساء اليوم الجمعة، الى عدة طعنان بالسكين امام منزله في مدينة السليمانية.

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