2021/02/26 | 21:52 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]تعرض عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير غالب محمد مساء اليوم الجمعة، الى عدة طعنان بالسكين امام منزله في مدينة السليمانية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب كردي يتعرض لطعنات بالسكين في الراس والبطن ضمن السليمانية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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