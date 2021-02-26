بالصور.. حرق اطارات وسط شارع حيوي في كربلاء

2021/02/26 | 21:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم مجهولون، مساء الجمعة، على حرق

اطارات في شارع حي رمضان وسط كربلاء،

تزامنا مع الاحتجاجات الجارية في ذي

قار.

وقال مصدر مطلع في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "مجهولون اقدموا على حرق

اطارات في شارع سري

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