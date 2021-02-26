الداخلية العراقية تتبرأ من تصريحات

2021/02/26 | 21:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة،

عدم تبادلها أي معلومات استخبارية مع

التحالف الدولي تتعلق بالضربة الجوية

في شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها "تود أن توضح وفي إطار

التص

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