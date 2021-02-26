الداخلية تتبرأ من تصريحات “أوستن”

2021/02/26 | 22:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عدم تبادلها أي معلومات استخبارية مع التحالف الدولي تتعلق بالضربة الجوية في شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها “تود أن توضح وفي إطار التصريحات والبيانات المتعلقة بتبادل معلومات استخبارية مع قوات التحالف الدولي بخصوص ضربة جوية نفذت في الأراضي السورية بان آليات التعاون مع التحالف الدولي تنحصر في تطوير قدرات ومهارات القوات الأمنية في مجال العمل الشرطوي وبما يعزز قابليات قوات الوزارة في تعزيز الأمن الداخلي ومحاربة الجريمة وتحقيق السلم المجتمعي”.

وأضافت “بناء عليه فلم يتم تبادل اي معلومات استخبارية من قبل أجهزة الوزارة المختصة وقوات التحالف الدولي ومهما كان حجمها تتعلق بالضربة الجوية المشار إليها آنفا”.

وقبل ذلك نفت وزارة الدفاع، تزويد الجانب الأمريكي بمعلومات استخبارية قبل الضربة الجوية في شرق سوريا.

يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، صرح اليوم الجمعة، عقب الغارات التي شنها الجيش الأمريكي على سوريا، قائلاً إن “القوات الأمريكية نفذت الضربة استنادا إلى معلومات استخباراتية وفرها الجانب العراقي”.

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