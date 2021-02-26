نائب يدعو إلى إقالة محافظ ذي قار

2021/02/26 | 22:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب حسين الفايز، اليوم الجمعة، إلى إقالة محافظ ذي قار ناظم الوائلي، مؤكدا رفضه لاستخدام القوة المفرط بحق المتظاهرين.

وقال الفايز في بيان صحفي ، إنه “مهما كانت المبررات التي يسوقها البعض لا يمكن القبول بإزهاق ارواح ابنائنا ابناء الناصرية عبر الإستخدام المفرط وغير المتكافئ للقوة من قبل الأجهزة الأمنية”.

ودعا إلى “ضبط النفس والاحتكام إلى الآليات الدستورية في تحقيق المطالب الحقة وإقالة محافظ ذي قار لأن دماء العراقيين أهم من المناصب”.

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