كربلاء تسجل 293 اصابة جديدة بكورونا

2021/02/26 | 22:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء المُقدسة ، الخاص بتحليل الموقف الوبائي لجائحة كُورونا في بيان اليوم الجمعة , عن تسجيل 293 اصابة جديدة ووفاة 3 بمرض كورونا .

واوضح البيان الذي تلقى PUKmedia نسخة منه " ان عدد الفحوصات الخاصة بمرض الكورونا ( 1341 ) فحصاً , ظهر من خلالها اصابة ( 293 ) شخص بمرض كورونا , حيث وصلت نسبة الإصابات الى عدد الفحوصات ( 21 % ) , أما عدد الحالات المحالة الى المُستشفى ( 8 ) حالة , وعدد الحالات البسيطة التي تتلقى العلاج المنزلي ( 285 ) حالة .

وذكر بيان صحة كربلاء , ان عدد حالات الشفاء ( 324) حالة , فيما عدد حالات الوفيات ( 3 ) حالات .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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