طائرات تركية تقصف عدة مناطق بدهوك

2021/02/26 | 22:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات حربية تركية اليوم الجمعة، قريتي سياني واكرني التابعتين لمحافظة دهوك.

وبحسب مصادرنا الخاصة، فان الطائرات الحربية التركية قصفت قريتي سياني واكرني في سفوح جبال كاره، الا انه لم يتم الكشف حتى الان عن الاضرار التي خلفها القصف.

PUKmedia خاص

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