ارتفاع قوي للدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية

2021/02/26 | 22:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي بشكل قوي أمام العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية، ليتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

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