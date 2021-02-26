القلق يصيبك بمرض خطير في سن مبكرة

2021/02/26 | 22:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

حذرت دراسة حديثة من أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب والقلق أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير في سن مبكرة.

وقالت الدراسة التي أجراها فريق بحثي أمريكي، إن المصابين بالقلق يمكن أن يصابوا بمرض ألزهايمر في وقت مبكر مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذه الأمراض، بحسب صحيفة “نيروساينس”.

وأضافت الدراسة أنه في المتوسط ​​أصيب الأشخاص المصابون بالاكتئاب بأعراض ألزهايمر قبل عامين، وأولئك الذين يعانون من القلق قبل ثلاث سنوات، من أولئك الذين لم يعانون من اضطرابات الصحة العقلية.

وأوضح الباحثون أن القلق والاكتئاب يرفعان من معدل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وقد يبدأ المصابون بالاكتئاب فى أعراض الخرف قبل عامين تقريبًا من أولئك الذين لا يعانون من الاكتئاب.

وقالوا إن الأشخاص الذين يعانون من القلق والذين يصابون بمرض ألزهايمر، يبدأوا في أعراض الخرف قبل ثلاث سنوات تقريبًا من أولئك الذين لا يعانون من القلق.

وأكد العلماء أنهم بحاجة إلى مزيد من البحث لفهم تأثير الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق على تطور مرض ألزهايمر، وما إذا كان علاج وإدارة الاكتئاب والقلق يمكن أن يساعد في منع أو تأخير ظهور الخرف للأشخاص المعرضين له.انتهى 25

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