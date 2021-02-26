الغرف التجارية توجه نداء لمحافظ ذي قار: هذا ما يمكن حصوله غدا!

2021/02/26 | 22:01 - المصدر: NRT عربية

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ناظم الوائلي

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منذ 6 دقیقة

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طالب رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبدالرزاق الزهيري، الجمعة، من محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، ترك منصبه، مشيرا إلى ان الأخير لا يملك أي مقومات للقيادة ولم يقدم شيئا للمحافظة.

وقال الزهيري، في تصريح صحفي اليوم، (26 شباط 2021)، "احب ان اوجه رسالة إلى ناظم الوائلي، من المعيب جدا عليك بقائك في هذا المكان، دماء تسيل، وشباب تتظاهر، ومبان تحترق، وانت غير مأسوف عليك، لانك لم تقدم شيئا، رجل فارغ من كل النواحي، الادارية الاقتصادية وغيرها، فاذا كانت لديك ذرة من الغيرة اترك مكانك وليأتي أي انسان".

وأضاف "من تكون أنت امام هذه التظاهرات والحرق والدمار الذي يحصل في الناصرية وتشويه سمعة المدينة، شخص فارغ ما تملك أي مقومات لقيادة العمل، اطلع اشرف لك، لان اليوم احرقوا مدينتك وغدا يمكن يسحبوك من ياقتك، هذا ندائي لك اذا كنت تفهم معنى النداء".





وكان مراسلنا افاد بان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اقال محافظ ذي قار ناظم الوائلي، وعين عبدالغني الاسدي الاسدي محافظا مؤقتا.

واضاف المراسل، ان "محافظ ذي قار يرفض الاستقالة وهناك اجتماع حاليا في بغداد لحسم مصير المحافظ".

يذكر ان المتظاهرين في ذي قار، عاودوا الجمعة، احتجاجاتهم للمطالبة باصلاح الاوضاع في المحافظة.

وشهدت الاحتجاجات مجددا، مواجهات بين المحتجين الغاضبين والقوات الامنية مما اسفر عن وقوع 5 متظاهرين وإصابة قرابة 70 آخرين بينهم قوات امنية.

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