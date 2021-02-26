التغيير النيابية تصدر بيانا بشأن تعرض احد نوابها لهجوم بالسكاكين

2021/02/26 | 22:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت كتلة التغيير النيابية، الجمعة، وجود مخطط لتصفية اعضائها، مشيرة الى ادخال النائب غالب محمد في العناية المركزة بعد تعرضة لطعنات بالسكين في منطقتي الرأس والوجه.

وذكرت الكتلة في بيان تلقى ان ار تي عربية نسخة منه، اليوم (26 شباط 2021)، انه "بعد عدة تهديدات تعرضت لها كتلة التغيير النيابية في مجلس النواب العراقي، وبعد معلومات عن محاولات اغتيال قد تطالنا وردت من جهات أمنية حكومية اتحادية في الفترة القريبة الماضية، وخاصة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وتم إشعار الرئاسات والجهات الأمنية الأخرى بها، وعلى عادة الجبناء وذيول الأحزاب الفاسدة، فقد أمتدت الأيادي الآثمة الغادرة مساء هذا اليوم الجمعة 26 شباط 2021 لتقوم بالإعتداء على النائب الدكتور غالب محمد علي بالأسلحة البيضاء امام منزله مسببة عددا من الإصابات والجروح وخاصة في منطقة الوجه والرأس، وهو الآن تحت العناية الطبية المركزة".

واضاف البيان، "إننا وفي الوقت الذي نعاهد فيه شعبنا على الإستمرار بنهجنا الإصلاحي مهما كانت التضحيات، نؤكد إن دمائنا ما هي الا قربان على طريق خدمة الجماهير التي وضعت ثقتها فينا وحملتنا أمانة تمثيلها والدفاع عن حقوقها، نطالب الجهات الأمنية ببذل أقصى الجهود للكشف عن الجناة ومن يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة".

وكان النائب عن كتلة التغيير البرلمانية غالب محمد قد تعرض مساء اليوم، الجمعة، الى هجوم بالسكاكين امام منزله في مدينة السليمانية.

ا.ح

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