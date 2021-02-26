مقتل خاشقجي.. عقوبات أميركية على 70 سعوديا

2021/02/26 | 22:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن المقرر أيضا أن تفرض وزارة الخزانة عقوبات على عناصر فرقة التدخل السريع التابعة للحرس الملكي السعودي، والمتورطين في مقتل خاشقجي.

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