المرصد العراقي لحقوق الإنسان: أكثر من 120 جريحا ونحو 10 قتلى في ذي قار

2021/02/26 | 22:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المرصد العراقي لحقوق الانسان اليوم الجمعة ، أكثر من 120 جريحا ونحو 10 قتلى في ذي قار “.

وقال المرصد في بيان تلقت ” خبر برس” نسخة منه ، ان أعمال عُنف كبيرة ترتكب ضد المتظاهرين في ذي قار في ظل صمت حكومي مريب”.

ودعا المرصد ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الإسراع بالإيعاز لإيقاف أعمال العنف في ذي قار “، محملا” محافظ ذي قار والقيادات الأمنية في المحافظة مسؤولية قتل المتظاهرين.

واضاف ” يحمل المرصد العراقي لحقوق الإنسان الحكومة الاتحادية مسؤولية تصاعد أعمال العنف ضد المتظاهرين في ذي قار، ويحذرها من استمرار تجاهل ما يتعرضون له.

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