2021/02/26 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



محافظ ذي قار ناظم الوائلي يعرض استقالته المركز الخبري الوطني.

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