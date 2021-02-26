كتلة التغيير تؤكد اصابة نائب عنها بجروح بالغة اثر عملية اغتيال

2021/02/26 | 22:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت كتلة التغيير النيابية اليوم الجمعة ، عن اصابة النائب عنها غالب محمد بجروح بالغة في منطقة الرأس والوجه نتيجة عملية اغتيال “.

وقالت الكتلة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “بعد عدة تهديدات تعرضت لها كتلة التغيير النيابية في مجلس النواب العراقي، وبعد معلومات عن محاولات اغتيال قد تطالنا وردت من جهات أمنية حكومية اتحادية في الفترة القريبة الماضية، وخاصة من جهاز المخابرات الوطني العراقي”.

واوضحت الكتلة ” تم إشعار الرئاسات والجهات الأمنية الأخرى بها، وعلى عادة الجبناء وذيول الأحزاب الفاسدة، فقد أمتدت الأيادي الآثمة الغادرة مساء هذا اليوم الجمعة ٢٦ شباط ٢٠٢١ لتقوم بالإعتداء على النائب الدكتور غالب محمد علي بالأسلحة البيضاء امام منزله مسببة عدداً من الإصابات والجروح وخاصة في منطقة الوجه والرأس، وهو الآن تحت العناية الطبية المركزة.

واضافت الكتلة ” إننا وفي الوقت الذي نعاهد فيه شعبنا على الإستمرار بنهجنا الإصلاحي مهما كانت التضحيات، ونؤكد إن دمائنا ما هي الا قربان على طريق خدمة الجماهير التي وضعت ثقتها فينا وحملتنا أمانة تمثيلها والدفاع عن حقوقها، نطالب الجهات الأمنية ببذل أقصى الجهود للكشف عن الجناة ومن يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة.

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