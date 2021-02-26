متظاهروا كربلاء يتضامنون مع الناصرية .. حرق الاطارات وقطع الطرق

2021/02/26 | 22:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد تظاهر العشرات في محافظة كربلاء اليوم الجمعة مساء ، تضامنا مع تظاهرات الناصرية “.

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