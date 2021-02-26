محافظ ذي قار يقدم استقالته للكاظمي.. وثيقة

2021/02/26 | 22:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدم محافظ ذي قار القاضي ناظم حميد الوائلي، اليوم الجمعة، استقالته الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وبحسب الوثيقة، التي حصلت عليها “الايام نيوز”، بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس الوزراء المحترم، م/ طلب استقالة لقد عملت قاضياً لأكثر من عشرين عاماً لم يكن رصيدي الا سمعتي وإزاء ما يدور من صراعات في […]

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