ميسان ” تحذر من خروج جائحة كورونا عن السيطرة  

2021/02/26 | 22:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حذرت دائرة صحة ميسان ، الجمعة ، من خروج جائحة كورونا عن السيطرة في المحافظة ، معبره عن قلقها من ارتفاع حالات الاصابات بالفيروس .

وطالب مدير عام الدائرة الدكتور علي العلاق في بيان للدائرة عقب اجتماعه مع الملاك المتقدم في صحة ميسان ” المواطنين إلى التزام منازلهم وعدم الخروج الا عند الضرورة ، مشددا على اهمية التزام الشروط الوقائية هذه الفترة لغرض السيطرة على تفشي مرض فيروس كورونا”، لتجنب ما حدث ويحدث الآن في المحافظات المجاورة من زيادة مخيفة بإعداد الاصابات وارتفاع الحالات الحرجة الراقدة في المستشفيات ، موضحاً، بان الوباء اصبح ينتشر في عموم المحافظة بعد الكشف عن الحالات الكثيرة من خلال زيادة الفحوصات المختبرية والمسح الميداني”.

وحذر العلاق ، كما جاء في البيان “من انتشار الفيروس وعدم السيطرة عليه في الايام المقبلة ما لم يلتزم المواطنن رغم كل الاستعدادات للموجة الثانية من الوباء التي اتخذتها دائرته منذ وقت مبكر لتهيئة مؤسساتها الصحية لاستقبال وفحص ومعالجة المصابين وملامسيهم ، مؤكدا على ضرورة اتخاذ ” القوات الاجهزة الامنية جميع الاجراءات الصارمة لتطبيق الحظر والحفاظ على سلامة المواطنين”

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