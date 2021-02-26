الكاظمي يكلف الأسدي محافظاً ويشكل ’مجلس إعمار ذي قار’

2021/02/26 | 22:36 - المصدر: وكالة ناس

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الكاظمي يكلف عبد الغني الاسدي محافظا لذي قار

تشكيل مجلس تحقيقي بالاحداث الاخيرة ومحاسبة المقصرين

تشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط برئيس الوزراء لمتابعة اعمار المحافظة واطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة

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