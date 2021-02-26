موتورولا تتحضّر لمنافسة سامسونغ وهواوي بهاتف متطور

2021/02/26 | 22:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتف بمواصفات ممتازة، لتضمه لمجموعة الهواتف المنافسة لأجهزة سامسونغ وهواوي التي أطلقت مطلع العام الجاري.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هاتف G100 الذي ينتظر أن تكشف عنه موتورولا بشكل رسمي قريبا، كان قد حصل على تقييمات ممتازة حين اختباره عبر تطبيق Geekbench الشهير لتقييم أداء الأجهزة الذكية.

ومن المفترض أن يطرح هذا الجهاز بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وأن يزود بشاشة بمقاس 6.7 بوصة دقة عرضها (2520/1080) بيكسل، وترددها 90 هيرتزا.

وسيضمن الأداء الممتاز له تبعا للتسريبات معالج Snapdragon 870 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

كما ستزوده موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 20 واطا.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فستكون رباعية العدسة، فيها مستشعرات بدقة 64 و16 و2 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ثنائية العدسة بدقة (16+8) ميغابيكسل.

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