2021/02/26 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قارقدم محافظ ذي قار، ناظم حميد الوائلي، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه.وقال الوائلي، في نص استقالته، المرسل الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، "لقد عملت قاضياً لأكثر من عشرين عاماً لم يكن رصيدي الا سمعتي وإزاء ما يدور من صراعات في محافظة ذي قار لا تخفى على عنكم نتائجها الاستحواذ على منصب المحافظ وبغية الحفاظ على دماء أبناء مدينتي واستقرار الأوضاع فيها فأنني أضع طلب استقالتي أمامكم وارجو الموافقة عليه".وتشهد مدينة الناصرية صدامات بين القوات الامنية، ومتظاهرين يطالبون بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، لليوم الخامس على التوالي.وأدانت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم، ما وصفته بحالة الانفلات الأمني التي تعيشها محافظة ذي قار، فيما قالت إن الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، أسفرت عن استشهاد متظاهرين اثنين، وإصابة 147 آخرين، من المتظاهرين والقوات الأمنية، نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والحجارة والآلات الحادة إضافة الى حرق مبنى المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة بالإطارات المحروقة.فيما وجهت إدارة مستشفى الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، اليوم الجمعة، ملاكاتها باستخدام مرآب السيارات، لاستيعاب أعداد الجرحى المتزايد.وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، كلف في أيار 2020، ناظم الوائلي محافظا لذي قار، خلفا للمستقيل عادل الدخيلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ ذي قار يقدم استقالته الى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ ذي قار يقدم استقالته الى الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).