بامر الكاظمي ... تكليف الاسدي محافظا لذي قار وتشكيل لجنة تحقيقية باحداث الناصرية

2021/02/26 | 22:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اوامر بتكليف عبد الغني الاسدي محافظا لذي قار ، وتشكيل مجلس تحقيقي بالاحداث الاخيرة ومحاسبة المقصرين.كما امر الكاظمي بتشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط برئيس الوزراءلمتابعة اعمار المحافظة واطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة./انتهى9

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