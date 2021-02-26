بالوثيقة ...محافظ ذي قار يقدم استقالته / موسع

2021/02/26 | 22:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قدم محافظ ذي قار ناظم الوائلي استقالته من منصبه بصورة رسمية.وقال في طلب الاستقالة الموجه الى رئيس الوزراء : لقد عملت قاضياً لأكثر من عشرين عاماً لم يكن رصيدي الا سمعتي وإزاء ما يدور من صراعات في محافظة ذي قار لا تخفى على سيادتكم نتائجها الاستحواذ على منصب المحافظ وبغية الحفاظ على دماء أبناء مدينتي واستقرار الأوضاع فيها فأنني أضع طلب استقالتي أمام سيادتكم وارجو الموافقة عليه ..ولكم وافر الاحترام والتقدير./انتهى9

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