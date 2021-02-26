انطون سعادة وفلسفة الفكرة القومية العربية (السورية) الحديثة (4) - ميثم الجنابي

2021/02/26 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي عندما طبق انطون سعادة فكرته المنهجية على موقفه من "العروبة الوهمية"، فإنه وصل إلى وجود "عروبة أخرى هي التي تقول بأن العالم العربي أمما وشعوبا لكل منها خصائص ومقومات وحياة وإمكانيات...



والمهمة تقوم في أن يعي كل واحد وجوده وحقيقته وأهدافه.



من أجل بلوغ التعاون بينها" .



وبالتالي فإنَّ موقفه القائل بانعدام وجود "مجتمع عربي" مبني على أساس "انتقاصه لخصائص المجتمع الصحيح الحي الفاعل وكذلك عوامل الاتحاد ال ......





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