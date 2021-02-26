2021/02/26 | 22:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، معلومات تتعلق بالفريق الذي شارك بعملية الاغتيال التي وقعت في القنصلية السعودية باسطنبول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير الاستخبارات الأميركية يكشف عن دور "مركز الدراسات" و"التدخل السريع" في مقتل خاشقجي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير الاستخبارات الأميركية يكشف عن دور "مركز الدراسات" و"التدخل السريع" في مقتل خاشقجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).