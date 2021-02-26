الاتحاد الوطني الكردستاني يطالب بالتحقيق في حادث الاعتداء على النائب غالب محمد

2021/02/26 | 22:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي اليوم الجمعة ، بالتحقيق في الاعتداء على النائب غالب محمد والكشف عن منفذي الجريمة واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

وقالت الكتلة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “تعرض زميلنا د.



غالب محمد عضو مجلس النواب الى اعتداء جبان مساء اليوم، مما ادى الى اصابته بجروح.

واكدت الكتلة ” في الوقت الذي ندين هذا الاعتداء، نطالب بالتحقيق في الحادث والكشف عن منفذي الجريمة واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، داعين بالشفاء العاجل لزميلنا”.

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