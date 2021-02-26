الكاظمي يكلف عبد الغني الاسدي محافظا لذي قار

2021/02/26 | 22:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة ، عبد الغني الأسدي محافظاً لذي قار ويوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بالأحداث الأخيرة وتشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط برئيس الوزراء لمتابعة اعمار المحافظة واطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة.

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