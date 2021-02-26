2021/02/26 | 22:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالتحقيق في الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار وسقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.وذكر مصدر أمني، ان “الكاظمي وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بالأحداث الأخيرة وتشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط برئيس الوزراء لمتابعة اعمار المحافظة واطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة”.يشار الى ان مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، تشهد ولليوم الخامس على التوالي احتجاجات دامية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 10 متظاهرين ومئات الجرحى بينهم قوات أمنية.وقدم محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، إستقالته وهو أحد مطالب المتظاهرين وكلف رئيس الوزراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يوجه بالتحقيق في أحداث الناصرية وتشكيل مجلس لإعمار ذي قار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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