كتلة الـ ا.و.ك تدين الاعتداء على النائب غالب محمد

2021/02/26 | 23:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب الاعتداء الذي وقع على النائب غالب محمد وادى الى اصابته بجروح.

وقالت الكتلة في بيان: "تعرض زميلنا د.



غالب محمد عضو مجلس النواب الى اعتداء جبان مساء اليوم، مما ادى الى اصابته بجروح".

نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الوقت الذي ندين هذا الاعتداء، نطالب بالتحقيق في الحادث والكشف عن منفذي الجريمة واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، داعين بالشفاء العاجل لزميلنا".

كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي

26/2/2021

PUKmedia

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