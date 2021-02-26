اختبارات الاحزمة للاعبي ولاعبات كاراتيه كركوك

2021/02/26 | 23:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام الاتحاد العراقي المركزي للكاراتية و بالتنسيق مع الاتحاد الفرعي للعبة في كركوك وفي نادي خاك الرياضي يوم الخميس 25 شباط 2021 اختبارات الاحزمة للاعبي ولاعبات الكاراتية باشراف الخبير د.تيرس عوديشو ، وشارك في الاختبارات 28 لاعب ولاعبة حيث نال 15 منهم حزام اسود 1 دان و 5 نالو حزام اسود 2 دان و لاعبا نال حزام اسود 3 دان و 3 منهم نالو حزام اسود 4 دان .

وفي هذا السياق قدم حربي خالد رئيس ممثلية اللجنة الاولمبية في كركوك التهنئة الى لاعبي و لاعبات الكاراتية في كركوك لنيلهم الاحزمة السوداء في اختبارات الاحزمة التي نظمها الاتحاد العراقي المركزي للكاراتية ، كما نثمن دور رئيس و اعضاء الاتحاد العراقي المركزي و الخبير الدولي د.



تيريس عوديشو لأشرافهم على الاختبارات و التي جرت حسب الارشادات الطبية للوقاية من فايروس كورونا .

PUKmedia كركوك/ رزكار شواني

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