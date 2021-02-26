بعد الاحداث الاخيرة.. محافظ ذي قار يعلن استقالته (وثيقة)

2021/02/26 | 23:02 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

اعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي استقالته من منصبه اليوم الجمعة.

وجاءت استقالة الوائلي بعد ساعات ...

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