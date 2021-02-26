محدث..الذهب يسجل أدنى تسوية منذ يونيو ويتراجع 6.5% خلال فبراير

2021/02/26 | 23:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 46 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع قوة العملة الأمريكية، لتسجل خسائر أسبوعية وشهرية.

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