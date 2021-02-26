سقوط ثلاثة قتلى في احتجاجات على تدهور الخدمات بمحافظة ذي قار العراقية

2021/02/26 | 23:05 - المصدر: فرانس 24

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قالت مصادر طبية الجمعة إن ثلاثة متظاهرين قتلوا برصاص قوات الأمن أمام مبنى المحافظة بمدينة الناصرية العراقية بعد أن تجمعوا للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي وسط تدهور الخدمات العامة.



يرتفع بذلك عدد القتلى في أحداث مماثلة بالمدينة نفسها خلال أسبوع إلى خمسة أشخاص.

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