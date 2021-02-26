التميمي تدعو رئيس الوزراء لاتخاذ خطوات فاعلة و تواجده الميداني في الناصرية

2021/02/26 | 23:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعربت عضو مجلس النواب العراقي النائب ليلى مهدي التميمي اليوم الجمعة ، عن حزنها واستغرابها الشديدين جراء ما يحصل في الناصرية يوميا ويواجه بصمت حكومي مطبق افضى الى نزيف دماء زكية لشباب العراق الغيور .

وناشدت التميمي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التواجد في الناصرية وقيادة الازمة بجدية وبمستوى الحدث والوقوف على جميع مسببات التظاهر التي لم تجد طريقها الى الحل اسوة ببقية مدن العراق على اقل تقدير “.

ودعت الى وقفة تضامنية شعبية برلمانية لجميع ابناء شعبنا حدادا على ارواح الشهداء من المتظاهرين والقوات الامنية ومحاسبة من كان السبب في تردي الاوضاع بصورة عامة ووصولها الى هذا الحد المؤسف ودرء الفتنة واعادة الامن والامان الى ربوع الناصرية”.

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