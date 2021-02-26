بالفديو .... عبد الغني الاسدي يؤكد تكليفه بمنصب محافظ ذي قار

2021/02/26 | 23:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي تكليفه من قبل رئيس الوزراء بمنصب محافظ ذي قار لانتشال المحافظة المنكوبة بتعاون الجميع./انتهى9

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