التحالف العربي في كركوك يرد على اتهامات شاخوان عبد الله

2021/02/26 | 23:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/رد التحالف العربي في كركوك ،على الاتهامات التي اطلقها القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله حيث وصف القوات الامنية العراقية في كركوك بالغريبه والفاشله واطلق على قياداتها بالجلاوزه .وقال التحالف الذي يضم ثلاثه من اعضاء مجلس النواب وهو الممثل لعرب كركوك في بيان له ،لم نتفاجأ بالادعاءات المغلوطة التي ساقها (احد النواب السابقين ) عن محافظة كركوك وأهلها , والتي لا تمت إلى الواقع بصلة لا من قريب أو بعيد , ولا يمكن تفسير مثل هذه الادعاءات في مثل هذا الوقت إلا أن تكون محاولة يائسة من قبل جهة سياسية معروفة للجميع لا تريد الخير لمحافظة كركوك ولأبنائها وتحاول تعكير صفو الأمن المترسخ في المحافظة وضرب التعايش السلمي المجتمعي بين جميع المكونات .واضاف إن الادعاءات بوجود ظلم يلحق بمكون دون أخر هو كلام عار عن الصحة , وان أي إجراءات تقوم بها أجهزة الدولة لحل مشاكل التجاوز على أملاك الدولة والمواطنين هي إجراءات قانونية تستند إلى دستور وقوانين الدولة العراقية .وتابع إننا اليوم نستغرب سكوت الجميع وخاصة مجلس النواب ورئاسته عن مثل هذه الأصوات العنصرية التي تصف أجهزة الدولة الاتحادية الأمنية والإدارية والقضائية بأنها (غريبة وشوفينية وفاشية وعربية )وتصف قادتها المضحين من اجل العراق وكركوك (بالجلاوزة), وتطالب بإخراج الجميع من المحافظة وعودة ألأجهزة القمعية التابعة للأحزاب وعودة مسلسل القتل والاعتقال والتغييب القسري والتهجير والتهديم الذي طال العرب وقراهم في كركوك على مدى سنوات طويلة إلى تأريخ بدء (خطة فرض القانون) في المحافظة .وقال إن صاحب هذه المغالطات والادعاءات كان على رأس احد الأجهزة الأمنية القمعية التي اختطفت وعذبت المئات من المواطنين العرب الأبرياء والذين لازال قسم كبير منهم قيد الاعتقال والتغييب منذ ثمانية عشر عاما في سجون حزبه ولحد الآن والذين تناستهم الأمم المتحدة وممثلتها (بلاسخارت ) والتي يطالب هذا المدعي بدعمها التي في نفس الوقت نطالبها بفتح ملفات المعتقلين والمغيبين والقرى المهدمة .وخلص التحالف العربي في بيانه الى القول ،يعلم الجميع هذا المدعي سبق له أن حمل السلاح وحرض على قتال القوات الأمنية الحكومية وكان حينها عضوا في مجلس النواب العراقي ويستلم راتبه من الحكومة الاتحادية التي لا يعترف بها وبأجهزتها الآن , ويبدو أنه لازال متعطشا إلى ممارسة الجرائم السابقة بسفك الدماء وتغييب الأبرياء وتهديم القرى وبث الفتنة بين المكونات المتعايشة.وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله، قد اتهم الخميس (25 شباط 2021)،القاده بالجلاوزه ووصفها بانها غريبه وعربيه لاستهدافهم الاكراد .انتهى

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