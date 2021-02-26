2021/02/26 | 23:17 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتعرض لهجوم بـــ السكاكين) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتعرض لهجوم بـــ السكاكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).