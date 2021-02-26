محدث.. النفط يتراجع عند التسوية لكنه يسجل مكاسب شهرية 18%

2021/02/26 | 23:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع قوة الدولار، لكنها حققت مكاسب أسبوعية وشهرية.

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