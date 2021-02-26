الليرة التركية تواصل الهبوط وتتجه لأكبر خسائر أسبوعية منذ 2018

2021/02/26 | 23:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت الليرة التركية بنحو 1.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ 2018.

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