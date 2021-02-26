الفتح يكشف حصيلة جديدة لعدد شهداء ومصابي الضربة الأميركية على الحدود العراقية

2021/02/26 | 23:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف تحالف الفتح، الجمعة، عن سقوط أكثر من 30 شهيدا ومصابا في القصف الأميركي الجوي الذي استهدف مواقع لفصائل مسلحة على الحدود العراقية.وقال رئيس الهيئة السياسية للتحالف النائب أحمد الأسدي في بيان، إن “الاعتداء الأمريكي السافر الذي طال، مساء أمس الخميس، قوات عراقية من الحشد الشعبي وثكنات عسكرية مرابطة على الحدود مع سوريا، […]

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