2021/02/26 | 23:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيت الأبيض يصدر أول تعليق على الغارة الجوية ضد فصائل شيعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/26 | 23:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يصدر أول تعليق على الغارة الجوية ضد فصائل شيعية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يصدر أول تعليق على الغارة الجوية ضد فصائل شيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).