أُقيل ولم يستقيل.. تفاصيل إقالة محافظ ذي قار من منصبه 

2021/02/26 | 23:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف مصدر حكومي، الجمعة، عن تفاصيل إقالة محافظ ذي قار ناظم الوائلي، عقب الاحداث التي شهدتها المحافظة.

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وقال المصدر لـ"ناس" (26 شباط 2021)، إن "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أمر بإقالة الوائلي من منصبه، بعد أحداث المحافظة وما رافقها من سقوط ضحايا، من المتظاهرين".

وأضاف المصدر، أن "الوائلي وعقب إقالته، كتب استقالة (شكلية) ووزعها على وسائل الإعلام، يطلب فيها من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قبولها"، لافتاً إلى أن "الكاظمي كلف رئيس جهاز الأمن الوطني، عبدالغني الأسدي بإدارة المحافظة".

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، بتكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الاسدي بمنصب محافظ ذي قار، بدلاً من ناظم الوائلي.

وقال مصدر حكومي لـ "ناس" (26 شباط 2021)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل مجلس تحقيقي بالاحداث الاخيرة التي شهدتها ذي قار ومحاسبة المقصرين".

وبحسب المصدر، "وجه الكاظمي كذلك بتشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط به مباشرة لمتابعة اعمار ذي قار واطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة".

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