الحكيم يطالب الجهات الحكومية والمحلية والعشائرية في ذي قار بأخذ دورها لوأد الفتنة والاستماع للمطالب المشروعة للمحتجين وتلبيتها

2021/02/26 | 23:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ طالب رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم الجهات الحكومية والمحلية والعشائرية في ذي قار بأخذ دورها لوأد الفتنة والاستماع للمطالب المشروعة للمحتجين وتلبيتها .وقال الحكيم في بيان : نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي تشهدها مدينة الناصرية الحبيبة من صدامات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن.وتابع : نحن اذ نجدد تأكيدنا على أحقية المواطن في التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة نحث الجميع على ضبط النفس والحيلولة دون انجرار الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.كما طالب الحكيم الجهات الحكومية والمحلية والعشائرية في المحافظة بأخذ دورها لوأد الفتنة والاستماع للمطالب المشروعة للمحتجين وتلبيتها وعدم استخدام القوة المفرطة والعنف من الطرفين./انتهى9

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