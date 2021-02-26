2021/02/26 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت خديجة جنكيز، خطيبة جمال خاشقجي، الجمعة، بالعدالة للصحفي السعودي وذلك بعد صدور تقرير استخباراتي أميركي عن مقتله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطيبة خاشقجي تطالب بالعدالة بعد صدور تقرير أميركي عن مقتله) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطيبة خاشقجي تطالب بالعدالة بعد صدور تقرير أميركي عن مقتله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).