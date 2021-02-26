2021/02/26 | 23:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن

مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس جو بايدن

قرر عدم معاقبة ولي العهد السعودي محمد

بن سلمان مباشرة بسبب قضية مقتل الصحفي

جمال خاشقجي.

وأشار مسؤولون رفيعو المستوى في

الإدار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: بايدن لن يعاقب محمد بن سلمان مباشرة لأن ثمن معاقبته سيكون باهظا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: بايدن لن يعاقب محمد بن سلمان مباشرة لأن ثمن معاقبته سيكون باهظا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).