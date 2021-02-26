واشنطن تفرض عقوبات على قوات التدخل السريع السعودية والنائب السابق لرئاسة الاستخبارات العامة

2021/02/26 | 23:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الخزانة الأمريكية مساء يوم

الجمعة، عقوبات على قوات التدخل السريع

السعودية والنائب السابق لرئاسة

الاستخبارات العامة في المملكة لدورهم

في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال مسؤول كبير في إدارة

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