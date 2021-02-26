2021/02/26 | 23:59 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: بإمكاننا إنتاج اليورانيوم بنسبة 60% خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
علي أكبر صالحي، أن بإمكان بلاده البدء
بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في غضون 24
ساعة.
وقال صالحي: "ننتج حاليا 26 كيلوغراما
شهريا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%".
و
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: بإمكاننا إنتاج اليورانيوم بنسبة 60% خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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