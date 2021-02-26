إيران: بإمكاننا إنتاج اليورانيوم بنسبة 60% خلال 24 ساعة

2021/02/26 | 23:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية

علي أكبر صالحي، أن بإمكان بلاده البدء

بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في غضون 24

ساعة.

وقال صالحي: "ننتج حاليا 26 كيلوغراما

شهريا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%".

و

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